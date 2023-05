Quando Higuain perse la testa e non solo: ecco i precedenti a Udine

Il Napoli, oltre ad essere largamente la capolista di questo campionato è anche, altrettanto largamente la migliore squadra da trasferta di tutta la A.

Il Napoli, oltre ad essere largamente la capolista di questo campionato è anche, altrettanto largamente la migliore squadra da trasferta di tutta la A. Lontano dal Maradona, la formazione allenata da Spalletti ha ottenuto un cammino quasi perfetto con 14 vittorie su 16 partite e una sola sconfitta (contro l'Inter per 1-0). L'Udinese nella seconda parte della stagione ha in parte vanificato quanto di buono aveva fatto nella prima. Tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte: questo il cammino del girone di ritorno dei bianconeri che ora stazionano a quota 42 punti.

I friulani sono in vantaggio sui campani negli scontri diretti di campionato giocati in casa. Ma è anche vero il fatto che il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei partite (più un pareggio) alla Dacia Arena. L'ultima sconfitta degli azzurri in casa dei bianconeri è il 3-1 subito il 3 aprile 2016. In quella gara Higuain perse la testa finendo espulso e mettendo le mani al petto dell'arbitro che era Irrati.

Negli anni in cui il Napoli ha vinto i suoi due scudetti è uscito sempre imbattuto dalla trasferta ad Udine. Ha vinto nella stagione 1986/87 con un netto 3-0 e ha pareggiato 2-2 in quella 1989/90.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

14 vittorie Udinese

20 pareggi

9 vittorie Napoli

62 gol fatti Udinese

52 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1942/1943 Serie B Udinese vs Napoli 1-1, 33° giornata

L'ULTIMA SFIDA A UDINE

2021/2022 Serie B Udinese vs Napoli 0-4, 4° giornata