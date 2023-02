Quando il Napoli taglierà il traguardo? Si può festeggiare già ad aprile: tutte le ipotesi

Con la sconfitta di oggi dell'Inter a Bologna il Napoli consolida il suo primo posto e si ritrova dopo 24 giornate a +18 sulla seconda in classifica.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ormai è solo questione di tempo. Con la sconfitta di oggi dell'Inter a Bologna il Napoli consolida il suo primo posto e si ritrova dopo 24 giornate a +18 sulla seconda in classifica. Stando al vantaggio attuale lo Scudetto potrebbe arrivare con sei turni d'anticipo, ovvero alla 33esima giornata col Napoli che giocherà a Udine nella prima partita del mese di maggio. Ancora prima vorrebbe dire vincerlo ad aprile, il 30, nel derby campano contro la Salernitana. Se invece nelle prossime settimane il vantaggio si assottiglierà potrebbe arrivare al Maradona contro la Fiorentina o in casa del neopromosso Monza.

Al momento è ancora difficile stabilirlo, anche perché oggi al secondo posto c'è l'Inter ma già in questo turno - in virtù del ko di Bologna - i nerazzurri potrebbero esser raggiunti da Roma e/o Milan. Ecco il calendario dei partenopei nelle ultime dieci giornate, dove verrà tagliato il traguardo?