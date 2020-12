Quando rientreranno Osimhen e Mertens? Sky fa il punto sui tempi di recupero

Quando rientreranno Osimhen e Mertens? E' questa la domanda ricorrente tra i tifosi del Napoli, ma che tormenta anche Gattuso che ha dovuto snaturare il Napoli ideato in estate. Secondo Sky Sport i tempi sono più lunghi per il belga che dovrebbe rientrare tra il 15 e il 20 gennaio, da metà mese in poi. Non ci sarà dunque contro Cagliari, Spezia e Udinese ma potrebbe effettuare un rodaggio il 17 gennaio con la Fiorentina in vista della Supercoppa del 20. Per quanto riguarda Osimhen dovrebbe intanto ritrovare la squadra il 29 dicembre a Castel Volturno ed a quel punto verranno valutati i suoi progressi al braccio e l'armonia nei movimenti.