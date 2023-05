Quando si giocherà Udinese-Napoli? Le ultime dalla Lega sul possibile anticipo

Come noto ad oggi la sfida della Dacia Arena che potrebbe regalare matematicamente lo Scudetto agli azzurri è in programma alle ore 20.45

Le valutazioni e soprattutto l'orario di Udinese-Napoli restano in sospeso. Come noto ad oggi la sfida della Dacia Arena che potrebbe regalare matematicamente lo Scudetto agli azzurri è in programma alle ore 20.45, con la possibilità però di anticiparla per motivi di ordine pubblico che resta in piedi. Al momento, secondo le ultime raccolte, alla Lega non sono arrivate richieste ufficiali di anticipo a mercoledì e neppure di variazione di orario.

Il tutto, ovviamente, salvo diverse valutazioni delle prefetture coinvolte, di Udine e di Napoli. Nelle prossime ore sono comunque previsti nuovi incontri e nuove discussioni in merito da parte delle autorità, con la situazione che potrebbe quindi cambiare come successo per l'ultima sfida contro la Salernitana.