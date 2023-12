Quanto è difficile giudicare Kvaratskhelia: le pagelle dei giornali dal 5 al 6,5

Altra serata opaca per Kvaratskhelia, trascinatore lo scorso anno e leader solitario (e parecchio nervoso) in questa stagione.

Altra serata opaca per Kvaratskhelia, trascinatore lo scorso anno e leader solitario (e parecchio nervoso) in questa stagione. I quotidiani hanno evidenziato la reazione del georgiano, soprattutto in secondo tempo in cui il Napoli non è mai riuscito a trovare le giuste trame di gioco per far male al Monza: "Si agita, va a destra, fa ammonire Pereira e Cittadini, invita Zerbin e sfiora il gol al 45’. Un altro lo divora al 10’ davanti a Di Gregorio. Martellato e molto, molto nervoso: e Ciurria gli prende le misure", si legge sul Corriere dello Sport.

Prestazione da dimenticare anche per La Gazzetta dello Sport: "Ci prova, prende tanti falli, mette sempre in affanno la difesa avversaria. Ma la mira è imprecisa e il gol che fallisce davanti a Di Gregorio pesa molto sul risultato". Anche TuttoNapoli non promuove il fantasista: "Cerca l’uno contro uno e costringe Pereira più volte al fallo. Sul finire del primo tempo una giocata che avrebbe meritato fortuna. Sul triangolo con Raspadori avrebbe dovuto far meglio, ma è l’unico che salta sempre l’uomo con regolarità".

Le pagelle di Kvaratskhelia

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 5,5