Quanto vale Kvara? Transfermarkt sospende il valore di mercato: l’ultimo aggiornamento

Transfermarkt ha condiviso su X un grafico riguardante il valore di mercato dell'attaccane del Napoli.

Quanto vale in milioni di euro Khvicha Kvaratskhelia? Transfermarkt, noto portale specializzato tra l'altro nella valutazione dei calciatori, ha condiviso su X un grafico riguardante il valore di mercato dell'attaccane del Napoli. Il valore di mercato del georgiano nel dicembre scorso era fissato a 80 milioni di euro, ora l'aggiornamento resta in sospeso in attesa del mese di giugno.