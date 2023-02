Quartieri Spagnoli, rubato il quadro del piede sinistro di Maradona: era un dono dell'ex manager

Qualcuno ha fatto sparire il quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona, esposta ai Quartieri Spagnoli.

Clamoroso furto a Napoli la scorsa notte. Qualcuno ha fatto sparire il quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona, esposta ai Quartieri Spagnoli davanti al famosissimo murales del "Pibe de oro". L'opera è il risultato di una scansione tridimensionale del piede sinistro del fuoriclasse argentino, donato al popolo napoletano dallo storico amico e manager di Diego Stefano Ceci. Al momento non è ancora la dinamica del furto, che in città sta facendo molto clamore. L'opera, infatti, è considerata dai tifosi napoletani come una vera e propria reliquia da venerare. A riportarlo è Sportmediaset.