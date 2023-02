Quote Champions, Napoli in Top 5 per i bookmakers: il trionfo si gioca a 12

Fonte: ANSA



(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Torna la Champions League e per le squadre italiane rimaste in corsa l'obiettivo è il solito: cercare di contrastare lo strapotere delle big d'Europa. Ad aprire l'andata degli ottavi - che si dividono in quattro serate e due settimane - sarà il Milan, che a San Siro ospita il Tottenham. Dopo un periodo nerissimo, i campioni d'Italia hanno rialzato la testa, battendo il Torino nell'anticipo di venerdì in campionato e si preparano ad accogliere la squadra di Antonio Conte. Almeno per quello che riguarda la gara d'andata, le quote Snai sono a favore dei rossoneri: il segno '1' paga 2,50, mentre gli 'Spurs' partono da 2,85. Più in alto il pari a 3,25. Considerando, però, le quote per il passaggio del turno, che comprendono quindi anche il ritorno da disputare in Inghilterra, la qualificazione del Tottenham scende a 1,60, con il Milan a 2,35. Al Meazza, perfetto equilibrio tra Under (1,85) e Over (1,87), mentre il 'Goal' a 1,65 sembra assai più probabile del 'No Goal' a 2,10. Harry Kane è il marcatore più probabile, a 2,75, con Giroud primo milanista a 3,10.