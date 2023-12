Raddoppio del Frosinone, proteste Napoli. Per VAR e Abisso gol regolare

Al 70' il Frosinone raddoppia con Caso.

Al 70' il Frosinone raddoppia con Caso. Di Lorenzo ostacolato da un intervento scomposto sbaglia il retropassaggio per Gollini e lancia Caso verso la porta. A tu per tu con Gollini il ragazzo scuola Fiorentina lo batte sul primo palo. Proteste degli azzurri, ma Abisso convalida e il VAR non interviene.