Raspadori, 6,5 nelle pagelle di Tmw: “Meglio quando passa esterno…”

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia batte 4-0 Malta a Bari, in campo per l'intero match di qualificazione a Euro 2024 l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. L'azzurro impiegato da Spalletti per circa un'ora da falso nove, ha poi agito sulla fascia sinistra del tridente. Di seguito la sua pagella a cura della redazione di Tuttomercatoweb.

Raspadori 6.5 - Prova a ritagliarsi il suo spazio tra le folte maglie della difesa maltese ma finisce per restare isolato. Meglio quando viene spostato a sinistra: da un suo assist nasce la rete del 3-0.