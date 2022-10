Raspadori spacca la porta! Il Napoli raddoppia dopo un contropiede perfetto

Contropiede a 100 all'ora del Napoli e raddoppio azzurro al Maradona!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 16' Kvaratskhelia e Zielinski combinano in maniera finissima sulla sinistra. Il georgiano poi rifinisce per Raspadori in area: l'ex Sassuolo si sposta la sfera sul mancino ed esplode una bomba all'incrocio che fulmina Pasveer sul primo palo.