Raspadori, un gol per convincere Calzona. E pure Spalletti...

© foto di www.imagephotoagency.it

La gara di domenica sera tra Napoli e Juventus, oltre che offrirci un interessantissimo spettacolo, ci ha dato diversi spunti anche in chiave Nazionale.

Basti pensare ai marcatori del match: oltre al georgiano Kvaratskhelia, ad andare a segno sono stati i due italiani Chiesa e Raspadori, pedine preziose per le rispettive squadre e, soprattutto, per Luciano Spalletti in vista degli Europei 2024, in programma tra qualche mese.

Sul bianconero non ci sono dubbi: nonostante la poca "brillantezza" delle ultime settimane, complice anche qualche problema fisico, sarà l'elemento chiave dell'attacco azzurro. Che sia a sinistra o destra, poco importa: il ct farà grande affidamento sulla sua qualità. Qualche perplessità in più sull'ex Sassuolo, non tanto per le qualità dimostrate in questi anni (che anzi, fanno ben sperare), quanto invece sul poco spazio avuto quest'anno, soprattutto con l'avvento di Mazzarri in panchina. Anche Calzona sembra lo voglia utilizzare più come arma a gara in corso, ma chissà che il gol decisivo dell'altra sera non abbia "rimescolato le carte in tavola", già in vista del prossimo weekend di Serie A.

Spalletti ci pensa e complice l'infortunio di Berardi (a cui LGI augura tutto il meglio), l'ipotesi 3-5-2 con un "attacco leggero" non è poi così irreale.