Real Madrid-Neymar, la pista si fa calda: Bale e Navas nell'affare, ma il PSG vuole Modric

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 8 AGO - Fonti brasiliane molto vicine a Neymar hanno confermato ai media del network Globo che sono in corso a Parigi fra rappresentanti del calciatore, del Psg e del Real Madrid per discutere del possibile trasferimento di O Ney al club 13 volte campione d'Europa. Il discorso è diventato 'caldo' dopo le difficoltà del Barcellona per riportare il calciatore in Catalogna, e per i non buoni rapporti tra il Barça e il Psg. Poi anche per il fatto che, dopo le brutte figure nel calcio estivo, il presidente del Real Florentino Perez è deciso a portare una stella di prima grandezza al Bernabeu e ritiene che Neymar sia l'uomo giusto. Il Real sta tentando di 'infilare' nella trattativa Gareth Bale e Keylor Navas (quest'ultimo perché ai parigini serve un portiere dopo la cessione di Trapp e l'addio di Buffon), ma i francesi vogliono Modric e soldi. I colloqui sono in corso, e Neymar avrebbe già dato l'assenso al trasferimento, nonostante il desiderio di tornare al Barcellona.