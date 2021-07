Regina a Inghilterra "consegnai Rimet '66, auguri per domani

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Alla vigilia della finale con l'Italia, anche la Regina ha voluto complimentarsi con l'Inghilterra per il cammino a Euro 2020, augurando ai Tre Leoni di emulare la vittoria nel mondiale '66. "55 anni fa sono stata abbastanza fortunata da consegnare la Coppa Rimet a Bobby Moore - si legge nel messaggio inviato da Sua maestà -. E' lì che ho capito cosa significhi per un calciatore, un tecnico o un dirigente vincere un torneo. Voglio inviare i miei complimenti, e quelli della mia famiglia, alla squadra per aver raggiunto la finale e rivolgere i miei sinceri auguri per domani, nella speranza che la storia ricordi non solo i successi, ma anche lo spirito, l'attaccamento e l'orgoglio che avete fin qui dimostrato". (ANSA).