Reims meglio del Napoli: striscia di imbattibilità più lunga nei Top 5 campionati europei

Nove vittorie e otto pareggi nelle ultime diciassette partite. Con la sconfitta del Napoli contro la Lazio, il Reims ha la striscia di imbattibilità più lunga in corso nelle cinque maggiori leghe europee. Una serie incredibile di risultati, merito soprattutto del lavoro del tecnico Will Still.