Report allenamento: lavoro atletico e esercitazione al tiro per gli azzurri

Squadra in campo oggi pomeriggio a Castel Volturno per la seduta pomeridiana in vista della gara dell'ottava giornata di campionato contro il Verona. Questo il report dell'allenamento direttamente dal sito ufficiale azzurro: "La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito lavoro atletico con l'utilizzo di ostacoli. Successivamente seduta tecnica e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Domani la squadra tornerà in campo al mattino".