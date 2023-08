Report da Castel di Sangro: esercitazioni e partitina, ultime dal ritiro

Tredicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro

Fonte: sscnapoli

Tredicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata ad attivazione e possesso palla. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto in maniera alternata lavoro specifico di difesa e attacco. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.