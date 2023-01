Report da Castel Volturno: allenamento mattutino, le ultime verso la Samp

Fonte: sscnapoli

Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domenica alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e tonificazione in palestra.

Successivamente la squadra si è spostata sul campo 3 dove si è divisa in due gruppi. Ciascun gruppo, in maniera alternata, ha svolto seduta tecnico tattica specifica. Si seguito lavoro finalizzato alla accelerazione. Chiusura con serie di partitine 8 contro 8 a campo ridotto.