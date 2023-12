Report da Castel Volturno: le ultime su Olivera ed Elmas

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di sabato contro la Roma. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro atletico e seduta tecnico tattica. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.