Report da Castel Volturno: torna la doppia seduta, per Insigne palestra e terapie

Doppia seduta oggi per il Napoli al Training Center. Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi svolgendo lavoro in palestra e allenamento sul campo. Nella sessione pomeridiana, dopo una prima fase di torello, la squadra è stata impegnata in esercizi di "passing drill" e seduta tecnico tattica per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie. Lo riporta la società azzurra sul proprio sito ufficiale.