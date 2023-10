Report da Castel Volturno: ultime su Juan Jesus, Anguissa e Politano

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali

Fonte: sscnapoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra, integrata da elementi della Primavera, ha svolto una prima fase dedicata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Juan Jesus e Gollini hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato. Terapie per Anguissa. Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale.