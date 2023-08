Report dal ritiro: out Gollini per stato influenzale, le ultime

Fonte: sscnapoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottavo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Dopo il pomeriggio di riposo di ieri la la squadra è tornata in campo. Prima fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, poi lavoro tattico con e senza sagome. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale.