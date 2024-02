Report SSC Napoli: Ngonge, parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo Stadio Maradona per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21). Prima seduta per il nuovo tecnico Francesco Calzona. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello.

Di seguito il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo.