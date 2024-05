Restyling Maradona, Il Mattino: disgelo tra sindaco e ADL, contatti positivi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Sindaco Manfredi ha sempre insistito sul restyling dello Stadio Maradona, indicato dal Governo tra gli impianti che potranno ospitare gli Europei di calcio 2032. Andrea Abodi, titolare del dicastero dello sport, convocherà un tavolo insieme ai ministri Giorgetti e Fitto e al sindaco per affrontare la questione, con una strategia già pronta per riqualificare l'impianto e per aiutare lo stesso De Laurentiis.

La novità riportata da Il Mattino, riguarda un disgelo tra Aurelio De Laurentiis e il Sindaco Manfredi. I rapporti tra i due sono stati sempre frastagliati proprio a causa della questione Stadio Maradona, ma dopo la trama istituzionale molto stretta costruita dal sindaco - e a seguito delle esternazioni del patron sul costruire un nuovo impianto a Bagnoli - ci sono stati dei contatti positivi che potrebbero presagire quantomeno un'unione d'intenti tra le parti.