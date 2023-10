Retroscena Ancelotti: già un anno fa il Brasile era sicuro di un suo sì

Carlo Ancelotti in Brasile? A rispondere ci ha pensato lo stesso allenatore ex Milan e Napoli. "Sono molte chiacchiere, in questo momento sto benissimo al Real Madrid. Abbiamo iniziato bene la stagione e speriamo di finirla meglio". Vero, ma solamente in parte. Perché c'è stato un annuncio da parte di Ednaldo Rodrigues, Presidente della CBF, la Federazione brasiliana, lo scorso agosto. "Ci sono tanti bravi allenatori in Brasile: Diniz ha fatto un lavoro che fin da subito ho capito essere innovativo. Ha sempre avuto lo stesso metodo e mi è piaciuto molto come ha saputo rinnovarsi a livello tattico. È un allenatore la cui proposta di gioco è molto simile a quella del Ct che arriverà dopo la Copa América, Ancelotti".

Un annuncio che aveva infastidito Ancelotti, nei giorni successivi. Perché era come scoperchiare un vaso di Pandora, con i giocatori del Real Madrid che avrebbero potuto subire un contraccolpo nell'avere un tecnico che sarebbe andato via solamente un anno dopo. Per ora però la situazione appare rientrata, visto che Bellingham sta performando sin dal suo arrivo in Blancos e l'assenza di Benzema non si sta facendo sentire: il Real Madrid è primo in classifica con otto vittorie e una sola sconfitta, quindi evidentemente a nessuno interessa che Ancelotti possa andare via, almeno per ora.

La realtà è che, però, la Federazione brasiliana era già sicura dell'arrivo di Carlo Ancelotti già un anno fa. Smaltita la delusione Qatar 2022, con i vertici federali che avevano posto come unica condizione alla permanenza di Tite quella di vincere il trofeo - o magari non farlo vincere all'Argentina - sono andati dritti su Ancelotti come primo e unico nome. La scadenza contrattuale era però a giugno 2024 e Carletto non aveva intenzione di anticipare il suo addio dalle scene, magari giocandosi l'ultima Champions. Certo, ci sarebbe la Copa America... Ancelotti arriverà davvero dopo?