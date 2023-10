Retroscena da bordocampo: Garcia ha chiesto tutta la gara una cosa a Politano

Federica Zille, giornalista DAZN, bordocampista ieri per Napoli-Milan, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Federica Zille, giornalista DAZN, bordocampista ieri per Napoli-Milan, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tutti i tifosi del Napoli pensano che siano due punti persi dopo il pari col Milan di ieri. Da bordocampo ho avuto l’impresione che si sia ritrovato sul 2 a 0 senza aver costruito un gioco prorompente. Il Milan, prima di ieri, non aveva mai segnato un goal di testa in stagione. Rrahmani ha un po’ tradito nel confronto aereo con Giroud, è stato un primo tempo che ha colto di sorpresa anche gli stessi calciatori in campo. La scelta di Garcia, di fare un triplice cambio, è arrivata per dare una sterzata alla squadra e non per punire qualcuno.

I tifosi del Napoli dovrebbero vedere il bicchiere mezzo pieno perché il risultato lascia fiducia per la gara successiva. Svuotare il centrocampo ed aumentare la forza offensiva è stata una scelta coraggiosa da parte di Garcia che ha aiutato anche Raspadori ad essere più pericoloso. Garcia chiedeva spesso a Politano di puntare Pellegrino che è stato in difficoltà. Il carattere che sta mettendo Politano in campo è unico, oggi il Napoli ha trovato un altro leader. Ieri la carica che ha dato il Maradona è stata fondamentale, l’apporto che ha dato il pubblico del Napoli è stato determinante. Ha vibrato il Maradona al goal di Raspadori. Se non fosse finito in parità il match di ieri da una delle due parti avrebbero vissuto una settimana molto pesante”.