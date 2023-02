Retroscena Gazzetta su Raspadori: a 14 anni provino con la Roma, c'erano pure Inter e Milan

Retroscena su Giacomo Raspadori all'interno della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Retroscena su Giacomo Raspadori all'interno della Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Napoli, ex della prossima avversaria degli azzurri in campionato (il Sassuolo): a 14 anni, racconta la rosea, ha svolto un provino con le giovanili della Roma, con Bruno Conti, ma anche Inter e Milan si interessarono a lui, che però alla fine rimase in Emilia.