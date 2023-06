Retroscena KK - A volte ritornano? Galtier a un passo dal Napoli già prima di Spalletti

Poi tutto si risolse in un nulla di fatto e Aurelio De Laurentiis prese il tecnico che poi ha portato lo Scudetto.

Due anni fa, prima di affondare per Luciano Spalletti, il Napoli ci provò per Christophe Galtier. E il tentativo sembrava stesse andando bene, riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'operazione per l'allenatore francese pareva in dirittura d'arrivo. Poi tutto si risolse in un nulla di fatto e Aurelio De Laurentiis prese il tecnico che poi ha portato lo Scudetto.