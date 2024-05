Retroscena Sky - No di Calzona alla squadra al cinema: decisivo l'intervento di ADL

L'allenatore del Napoli Francesco Calzona è concentrato sulla prossima partita, e sulla possibilità, ancora viva, di agganciare un posto in Europa

L'allenatore del Napoli Francesco Calzona è concentrato sulla prossima partita, e sulla possibilità, ancora viva, di agganciare un posto in Europa. Motivo per cui - riferisce Massimo Ugolini di Sky Sport - voleva che la squadra restasse con la testa sull’Udinese, evitando le distrazioni del red carpet per l’anteprima del film sul terzo titolo. Una posizione ferma, nel rispetto del ruolo. E del lavoro che bisogna portare a termine. Decisiva per concedere la libera uscita, la mediazione del presidente che ha chiesto a Calzona di avere in sala gli attori principali. Permesso accordato, nonostante tutto.