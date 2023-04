Retroscena: la reazione della Lega Calcio dopo la richiesta di spostamento derby

Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15, passa la linea del posticipo della gara di 24 ore

TuttoNapoli.net

Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15, passa la linea del posticipo della gara di 24 ore. Si gioca nella stessa giornata di Inter-Lazio programmata per le 12,30. Se i biancocelesti non dovessero vincere, battendo la Salernitana il Napoli avrebbe la certezza aritmetica dello scudetto. Ad annunciare il posticipo del derby campano è stato il prefetto Claudio Palomba, ieri intorno alle 19,30, durante una conferenza stampa tenutasi in Prefettura. La Lega Calcio - sottolinea oggi Il Mattino - fino a tarda sera non ha ricevuto l'ordinanza del prefetto di Napoli e dunque non ha potuto ufficializzare il rinvio.

Lo farà oggi. In via Rosellini - si legge - hanno atteso a lungo l'invio della nota: sono perplessi per la decisione ma alzano le mani. Hanno stabilito anche lo spostamento della gara con l'Udinese al Friuli - che pure potrebbe essere decisivo - da martedì a giovedì alle ore 20,45. Nulla ancora di ufficiale, in ogni caso.