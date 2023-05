Retroscena: ultras vedranno Lazio-Sassuolo nelle proprie sedi, domattina sveglia all'alba

I gruppi ultra' resteranno nelle loro sedi a guardare la partita dell'Olimpico, sia della curva A che della B. Anche perchè domani sono tutti in partenza per Udine

Secondo l'Ansa, nessuno stasera ha organizzato qualcosa tra i tifosi per Lazio-Sassuolo. Anche se già stamani lungo le vie della maxi-zona rossa, la stessa di tre giorni fa, si ammassavano transenne e si conciavano a formare i presidi delle forze dell'ordine. I gruppi ultra' resteranno nelle loro sedi a guardare la partita dell'Olimpico, sia della curva A che della B. Anche perchè domani sono tutti in partenza per Udine. Una trasferta non facile e molto lunga. Partenza alle 9. Per questa sera se la Lazio dovesse regalare lo scudetto a Napoli, l'appuntamento sarebbe lo stesso per tutti: il lungomare.