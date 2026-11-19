La ricostruzione di Conte: "Juve, Giuntoli scelse Thiago Motta e poi arrivò il Napoli"

Conte svela: nell’estate 2024 poteva tornare alla Juve, ma arrivò Giuntoli e la scelta cadde su Thiago Motta. Così l’allenatore salentino finì al Napoli

Antonio Conte ha svelato un retroscena che risale all’estate 2024. Il tecnico, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato che in quel periodo avrebbe potuto tornare alla Juventus, la squadra con cui aveva scritto una pagina importante della propria carriera. La storia, però, ha preso una direzione diversa, e a Napoli quella scelta ha avuto conseguenze molto concrete.

L’arrivo di Giuntoli e la scelta di Thiago Motta

Come ha spiegato Conte a Cronache di Spogliatoio, il ritorno in bianconero era una strada percorribile. A cambiare lo scenario è stato l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, che ha poi indirizzato la società su Thiago Motta per la panchina. Una decisione che ha chiuso la porta al ritorno dell’allenatore salentino a Torino e che ha aperto, di fatto, l’altra opzione.

Da Torino a Napoli

Conte ha quindi preso la strada del Napoli, dove è approdato proprio in quell’estate 2024. Una svolta che ha cambiato la storia recente degli azzurri e che oggi, alla luce delle vicende della squadra, viene riletta con interesse: il Napoli si ritrovò un allenatore che poteva essere altrove, e lo ha avuto grazie a un incrocio di decisioni maturate lontano da Castel Volturno. Il retroscena, a distanza di tempo, aggiunge un tassello al racconto di quegli anni e di come si sia arrivati all’attuale panchina di Allegri.