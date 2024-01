Rientra metà squadra: Mazzarri oggi ritrova un altro titolare

Contro la Lazio all'Olimpico, dove il Napoli ha strappato uno 0-0 senza tirare in porta dopo addirittura 12 anni, è terminata l'emergenza

Contro la Lazio all'Olimpico, dove il Napoli ha strappato uno 0-0 senza tirare in porta dopo addirittura 12 anni, è terminata l'emergenza per Walter Mazzarri. Il tecnico toscano dalla prossima col Verona avrà praticamente l'organico al completo (salvo Osimhen, ovviamente) e sarà chiamato inevitabilmente a mostrare tutto un altro Napoli, a partire dall'atteggiamento tattico archiviando le barricate viste tra Supercoppa e Lazio. Tra i rientri ed i nuovi acquisti, che avranno un'ulteriore settimana di lavoro, Mazzarri già da ieri alla ripresa si ritrova persino in abbondanza.

Tutti i rientri

Partiamo da Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia che hanno scontato il turno di squalifica. Le buone notizie per Mazzarri però arrivano anche dall'infermeria perché ieri Natan ha svolto gran parte della seduta in gruppo, il problema alla spalla è superato, e dovrebbe rientrare tra i convocati per il Verona. Viaggiano verso il recupero, che dovrebbe completarsi nei prossimi giorni, anche Meret e Olivera che si allenano in campo ma non ancora in gruppo. Prima convocazione col Verona anche per Traoré che dopo due settimane di lavoro cerca solo il ritmo partita.

Oggi torna un titolare

Eliminato dalla Coppa d'Africa dalla Nigeria di Osimhen, da ieri è rientrato in città un pilastro come Anguissa. Il centrocampista del Napoli quest'oggi si unirà al gruppo a Castel Volturno e dovrebbe senza problemi lavorare in gruppo. Ha già avuto quattro giorni per smaltire fatica e delusione dopo l'eliminazione del suo Camerun e contro il Verona dovrebbe esserci: salvo situazioni particolari Mazzarri dovrebbe lanciare subito titolare uno degli inamovibili del Napoli di questi anni.