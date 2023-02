“Rigore? Fallo di Kvara”, Marelli a DAZN fa sorridere Ferrara e Barzagli: “Fallo in attacco?”

"Fallo in attacco mi sembra un po' eccessivo". Ride Ciro Ferrara e con lui Barzagli ascoltando l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli

"Fallo in attacco? Ehm... ora dire fallo mi sembra un po' eccessivo". Sorride Ciro Ferrara e con lui Barzagli ascoltando l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli per cui non c'era rigore su Kvaratskhelia, autore secondo il commentatore di fallo in attacco: "E' la gamba di Kvara che si allarga su Ferrari che non cambia la sua direzione di corsa, non c'è un movimento del difensore verso Kvara mentre è Kvara che calcia l'avversario".