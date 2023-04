Rigore netto non dato al Napoli! Marciniak lascia proseguire!

Al 37' palla in area per Lozano, che finisce a terra su un intervento di Leao.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Al 37' palla in area per Lozano, che finisce a terra su un intervento di Leao. Per l'arbitro è angolo. Dalle immagini si vede che il rossonero non prende palla ma il piede del messicano. Dopo il check del Var Marciniak lascia continuare tra le vibranti proteste del Napoli.