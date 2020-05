RILEGGI LIVE - Castel Volturno, terminato il 1° giorno di allenamenti individuali: out Di Lorenzo

Nella giornata di oggi il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno a due mesi di distanza dall'ultima volta. Tra pochi minuti è prevista la prima di tre sedute, probabilmente riguardante i portieri. La squadra si allenerà a gruppi sfruttando i tre campi del centro sportivo, che ha già riaperto in mattinata. Segui il racconto di questa giornata con la diretta testuale di Tuttonapoli.net grazie al lavoro dei nostri inviati a Castel Volturno.

9:23 - Al centro tecnico è stato già avvistato Edo De Laurentiis, vicepresidente azzurro, arrivato pochi istanti fa da solo a bordo di un auto. Si attendono adesso i primi calciatori. (QUI le immagini)

10.00 - Arrivato in un'automobile bianca, con mascherina al volto e tutti i dispositivi di sicurezza necessari, Orestis Karnezis è il primo calciatore che si vede al centro sportivo di Castel Volturno. Il primo gruppo ad allenarsi, dunque, è quello dei portieri. (QUI le immagini)

11.25 - E' il momento del secondo gruppo in quel di Castel Volturno. Il centro sportivo del Napoli ha riaperto i cancelli in mattinata per gli allenamenti individuali, dopo due mesi di esercizi da casa. Dopo il primo gruppo dei portieri, arrivato tra le 9 e le 10 di questa mattina, adesso tocca ad un altro gruppetto. Sono appena stati avvistati al centro tecnico Lorenzo Insigne, Allan, Fabian Ruiz, Nikola Maksimovic, Diego Demme, Elseid Hysaj, Mario Rui, Kostas Manolas, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Matteo Politano e Sebastiano Luperto.

11:35 - I portieri, che si sono allenati per primi questa mattina, hanno lasciato il centro sportivo di Castel Volturno per lasciar spazio al secondo gruppo di lavoro.

12:05 - Il Napoli mostra le immagini dall'interno del centro sportivo: ecco Ospina al lavoro da solo su uno dei tre campi del centro sportivo.

13:19 - Dopo la storia della compagna Jessica che mostrava Milik pronto a tornare ad allenarsi, il polacco è arrivato con la propria vettura in quel di Castel Volturno

13:23 - Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne e Diego Demme hanno lasciato il centro di Castel Volturno

13:28 - Dopo Milik è il turno di Dries Mertens: il belga è appena arrivato a Castel Volturno, nel frattempo sono andati via gli azzurri acomponenti il secondo gruppo

13:47 - Curioso retroscena su Diego Demme: il centrocampista, una volta finito l'allenamento svolto in mattinata, ha lasciato il centro tecnico di quel di Castel Volturno a bordo della sua macchina a torso nudo

14:12 - L'account Twitter del Napoli ha mostrato direttamente dal centro tecnico le immagini di Fabian Ruiz mentre si diletta in esercizi fisici (clicca qui per il video)

15:18 - La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul ritorno al centro sportivo rivelando che l'unico dirigente presente è Edo De Laurentiis. C'è un clima molto sereno, ma di grande rigore voluto dal presidente: si guarda avanti con ottimismo provando a capire quali saranno le date giuste per capire se si potrà riprendere il campionato.

16:10 - Alla fine dell'allenamento il Napoli ha comunicato attraverso le colonne del proprio sito, il report ufficiale sulla seduta: "Primo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Per primi hanno lavorato i tre portieri: Meret, Ospina e Karnezis. Di seguito, ad intervalli, si sono allenati due gruppi di calciatori azzurri in maniera alternata. Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato 4 giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate.

16:10 - Giornata di permesso per Giovanni Di Lorenzo, neo papà per la nascita di Azzurra".