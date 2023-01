Rincon falcia Osimhen: la Samp resta in dieci!

Al 38' la Sampdoria resta in dieci uomini per l'espulsione di Rincon!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 38' la Sampdoria resta in dieci uomini per l'espulsione di Rincon! Intervento cattivo del venezuelano ai danni di Osimhen lanciato verso l'area di rigore. Nessun dubbio per Abisso, Rincon si è disinteressato completamente del pallone per fermare Osimhen lanciato verso la porta di Audero.