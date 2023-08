Ripartiamo da qui: il miglior calciatore del campionato giocherà nel Napoli

Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, ma in campo pochi stravolgimenti sul terreno di gioco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, ma in campo pochi stravolgimenti sul terreno di gioco. La scorsa estate il Napoli ha dimostrato come non bisogna tremare dinanzi alle cose che mutano, che poi magari si presentano ancora migliori dopo aver cambiato pelle. È accaduto la scorsa estate, con una squadra che sembrava quasi smantellata e che ha finito per dominare la Serie A.

Giusto ricordare, dunque, che al netto delle voci e del chiacchiericcio su Victor Osimhen, il club azzurro è riuscito a respingere gli assalti al capocannoniere del campionato. Si riparte da Victor e da un'altra grande certezza: poter contare sul miglior calciatore di tutta la Serie A.

L’MVP in maniera praticamente unanime, Khvicha Kvaratskhelia, non solo continuerà a vestire l’azzurro, ma è vicino anche a rinnovare, con un doveroso adeguamento economico, il suo contratto per dimostrare l’attaccamento a quella maglia baciata durante la festa scudetto con la Sampdoria. Un Kvara che con Rudi Garcia vuole essere sempre più leader e consapevole dei propri mezzi, che saprà essere ancor più decisivo il prossimo anno. Chi ha dubbi in propositivo, non ci ha capito molto del georgiano…

Commenta con l'autore