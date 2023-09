Ripresa allenamenti a Castel Volturno, il report: Lindstrom rientrato dalla Nazionale

Dopo la settimana della sosta di Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Dopo la settimana della sosta di Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione tra campo e palestra ha svolto esercitazione tecnica, lavoro atletico e partita a campo ridotto. Lindstrom è rientrato dall’impegno con la Nazionale.

Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie.