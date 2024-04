Ripresa la preparazione a Castel Volturno, il report: le ultime su Kvara

Dopo la giornata di riposo per la Santa Pasqua, il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.

Dopo la giornata di riposo per la Santa Pasqua, il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all'U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in un circuito tecnico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Kvaratskhelia ha svolto lavoro individuale in campo.