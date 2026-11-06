Ritiro Napoli mal digerito? Tmw: torna lo spettro dell'ammutinamento

Il Napoli ripiomba nelle tensioni interne dopo il Porto: il ritiro e il malumore dei calciatori riportano alla memoria l'ammutinamento del 2019.

La pesante sconfitta contro il Porto rischia di aprire una crisi ancora più profonda in casa Napoli. Non soltanto i risultati negativi, ma anche le tensioni nello spogliatoio e la decisione di mandare la squadra in ritiro fanno riaffiorare il ricordo di quanto accaduto nel novembre 2019, quando gli azzurri furono protagonisti del clamoroso ammutinamento durante la gestione di Carlo Ancelotti. A sette anni di distanza, Massimiliano Allegri si trova ad affrontare una situazione delicatissima, con il malcontento di alcuni calciatori che rischia di compromettere ulteriormente gli equilibri interni. Il timore è che le frizioni possano trasformarsi in una rottura difficile da ricomporre.

Napoli, lo spogliatoio contesta il ritiro: il precedente dell'ammutinamento

Secondo quanto racconta Tuttomercatoweb.com, la decisione di andare in ritiro dopo la trasferta di Oporto avrebbe provocato una forte irritazione tra i calciatori, desiderosi di tornare dalle proprie famiglie dopo diversi giorni lontano da casa. Una situazione che richiama quanto accadde il 5 novembre 2019, quando alcuni senatori, tra cui Lorenzo Insigne e Allan, si opposero al ritiro imposto durante la gestione Ancelotti, scegliendo di non salire sul pullman diretto a Castel Volturno. Quell'episodio diede origine a una lunga controversia giudiziaria, conclusasi con una pronuncia della Cassazione nell'aprile 2025. Anche allora Aurelio De Laurentiis confermò inizialmente la fiducia nell'allenatore, salvo poi esonerarlo il 10 dicembre, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk. Oggi Allegri è chiamato a evitare che la storia si ripeta. La priorità sarà ricompattare uno spogliatoio attraversato da tensioni e malumori, prima che la crisi di risultati possa trasformarsi in una frattura definitiva tra squadra e allenatore.