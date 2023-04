Ritorno Champions, scelta la coppia Mediaset al commento per Napoli-Milan al Maradona

Ha fatto molto discutere tra i tifosi del Napoli la telecronaca, su Amazon Prime Video, fatta da Sandro Piccinini e l'ex Milan Massimo Ambrosini.

Ha fatto molto discutere tra i tifosi del Napoli la telecronaca, su Amazon Prime Video, fatta da Sandro Piccinini e l'ex Milan Massimo Ambrosini. Al ritorno, però, saranno altri a commentare la sfida, visto che la partita stavolta sarà trasmessa da Mediaset in chiaro. Chi andrà in telecronaca? Massimo Callegari in telecronaca e Massimo Paganin al commento tecnico, specifica Radio Kiss Kiss Napoli.