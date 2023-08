Rivoluzione Arbitri, cade il vincolo territoriale: Doveri arbitrerà Verona-Roma

Niente più limitazioni alle designazioni di arbitri in base alla provenienza: novità per l’Aia nella stagione 2023/24.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Niente più limitazioni alle designazioni di arbitri in base alla provenienza: novità per l’Aia nella stagione 2023/24. Questa l'importante novità per la stagione iniziata lo scorso week-end. Daniele Doveri della sezione di Roma infatti è stato scelto per dirigere la sfida tra l’Hellas Verona e la Roma di Mourinho nella gara in programma sabato 26 agosto alle 20.45.

Nei giorni scorsi, lo stesso Doveri si era espresso favorevolmente sulla possibile novità: “Sarei contento e soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per tutto il movimento calcistico, riconoscerebbe il merito alla professionalità degli arbitri che è molto elevata e che nel 2023 non si può misurare con la residenza”, le parole di Doveri a Sky.