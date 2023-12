Roma, Dybala spera nel clamoroso recupero: in panchina col Napoli

Dybala dunque vuole prenotare un posto per Torino, lanciando un segnalo positivo al proprio allenatore ma anche a tutto il gruppo giallorosso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma spera di recuperare il prima possibile Paulo Dybala. L’assenza della Joya si è fatta sentire in casa giallorossa ma l’argentino è finalmente sulla via del recupero. Il flessore della sua coscia destra sta guarendo rapidamente, visto che l’ex Palermo fa continui progressi. Dybala vorrebbe già sedersi in panchina fra tre giorni contro il Napoli, vista la voglia di mettersi a disposizione per la propria squadra. L’ipotesi più concreta e sicura però è quella del 30 dicembre, quando la Roma farà visita alla Juventus.

Dybala dunque vuole prenotare un posto per Torino, lanciando un segnalo positivo al proprio allenatore ma anche a tutto il gruppo giallorosso. E l’argentino sta lavorando intensamente per arrivare nella miglior forma possibile all’appuntamento con il proprio passato. Un’occasione utile per chiudere al meglio un 2023 in cui non sono mancate le soddisfazioni, puntando ad un nuovo grande anno da vivere in giallorosso.