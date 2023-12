Roma-Napoli, probabili formazioni Sky: Mazzarri coi titolarissimi, due in dubbio per Mourinho

Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista del match tra Roma e Napoli, in programma domani sera all'Olimpico.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista del match tra Roma e Napoli, in programma domani sera all'Olimpico. Walter Mazzarri rilancia i titolarissimi e dovrebbe preferire Juan Jesus a Natan in difesa. In casa Roma in dubbio Mancini e Cristante, ma entrambi dovrebbero farcela a partire dall'inizio. Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia