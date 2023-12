Renato Sanches non farà parte di Roma-Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Renato Sanches non farà parte di Roma-Napoli. Il centrocampista portoghese non sarà nemmeno in panchina nel posticipo di stasera tra la squadra di Mourinho e gli azzurri. Il motivo del forfait dell'ex PSG è un virus influenzale. A riferirlo è Sky Sport.