Roma, Pellegrini e la scenetta per il giallo: ci sarà col Napoli, saltando la Salernitana

Lorenzo Pellegrini, ammonito sotto diffida nel finale di Sampdoria-Roma, salterà Roma-Salernitana

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Pellegrini, ammonito sotto diffida nel finale di Sampdoria-Roma, salterà Roma-Salernitana, in programma domenica 10 aprile alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Piuttosto plateale la sceneggiata del centrocampista dei capitolini, che ha cercato il cartellino giallo per saltare la sfida con i granata ed esserci così nel big match contro il Napoli in programma lunedì 18.

Il trequartista giallorosso a pochi secondi dalla fine del match contro la Sampdoria ha perso tempo per uscire dal campo prendendo il giallo che gli farà saltare la Salernitana. Pellegrini prima si è tolto i parastinchi, poi si è allacciato uno scarpino prendendo quindi il giallo che lo costringerà a saltare la prossima gara casalinga contro la Salernitana, ma che lo porterà quindi a esserci sicuramente una settimana dopo contro il Napoli