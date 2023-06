Romania-Spagna U21, le formazioni ufficiali: solo panchina per un obiettivo del Napoli

Sono in campo da pochi minuti Romania e Spagna, che si affrontano per prima giornata del Gruppo D degli Europei Under 21.

In panchina Gabri Veiga, il talento del Celta Vigo obiettivo di mercato del Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali. ROMANIA (4-3-3): Popa; Pantea, Racovitan, Dican, Borza; Isfan, Albu, Pitu; Munteanu, Birligea, Popescu. All. Sandoi. SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Martinez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Gomez; Ruiz. All. Denia.