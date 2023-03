Sabato non ci saranno i tifosi dell'Atalanta: divieto di trasferta a Bergamo e provincia

Sabato prossimo al Maradona arriva l'Atalanta, che non potrà però contare sui suoi supporters.

Sabato prossimo al Maradona arriva l'Atalanta, che non potrà però contare sui suoi supporters. Non ci saranno i tifosi orobici, dal momento che la trasferta è stata vietata ai residenti a Bergamo e provincia. Per quanto riguarda i settori di casa, ci sono tagliandi disponibili soltanto negli anelli inferiori delle curve, potrebbe esserci il sold-out per spingere gli azzurri ad inseguire lo scudetto.