Salary cap e luxury tax: la UEFA proporrà il prossimo mese il nuovo Fair Play Finanziario

Il Fair Play Finanziario, così come è stato concepito, sta per finire. Secondo quanto riportato dal Times la UEFA entro il prossimo mese presenterà la proposta per sostituire le regole in vigore. Possibile l'introduzione di un tetto salariale, che comunque può essere sforato al costo di una luxury tax. Per il tetto verrà applicata una percentuale fissa (forse il 70%) su ogni entrata. Con questo nuovo sistema si cercherà pertanto di rendere la gestione finanziaria di ogni club più trasparente.